Fallece Peter Heintzelman, un fotógrafo apasionado del boxeo Por Scott Ploof Es con gran tristeza que informamos a todos que el ex fotoperiodista de Fightnews.com® Peter Heintzelman falleció el sábado pasado a la edad de 64 años después de luchar contra una larga enfermedad. Un verdadero caballero, padre, abogado y entusiasta del boxeo, cubrió el gran deporte del boxeo para Fightnews.com® a lo largo de 12 años a partir de 2002. Durante ese tiempo, fue un elemento básico en los eventos de boxeo de Nueva Inglaterra no solo como reportero y entrevistador, pero también como reportero gráfico. Nació en diciembre de 1959 en Lake George, Nueva York, y se crió en Vermont. Peter se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vermont. El encanto y el ingenio de Peter le permitieron sobresalir en su práctica legal. Su dedicación y pasión por el deporte del boxeo le permitió llevar su talento a Fightnews.com®. Peter escribió con el mismo ingenio y encanto que mostró en la sala del tribunal al juzgar casos, como lo hizo cuando cubría una cartelera, una conferencia de prensa o una entrevista. FightNews quisiera aprovechar esta oportunidad para enviar nuestras condolencias a la familia y amigos de Peter Heintzelman. Al crecer, le encantaba el deporte y le apasionaba la fotografía. Dijo en 2010: “Me gustaba la fotografía desde que era niño. Construí mi propio cuarto oscuro debajo de las escaleras de la casa de mis padres en Vermont cuando estaba en tercer grado y siempre me encantó fotografiar y revelar fotografías “. Si bien tenía una carrera muy exitosa como abogado de bienes raíces en Worcester, MA, su pasión por el box se reavivó después de asistir a la revancha de Arturo Gatti y Micky Ward en 2002 y poco después comenzó su carrera con Fightnews.com®. “Documentar la historia del boxeo en mi época es una alegría absoluta para mí”. Peter continuó: “Podría tomar mil fotografías en una noche determinada en las peleas, y encontrar dos o tres fotografías impresionantes es una olla de oro”. Peter cubrió muchos eventos de boxeo de ESPN2 Friday Night Cards, HBO Boxing After Dark y Showtime Championship en Foxwoods Resort and Casino y Mohegan Sun Arena en CT. Tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los mejores reporteros y fotoperiodistas de Fightnews.com® a lo largo de los años, incluidos Billy Luppert, Emily Harney, Ed Mulholland, Mark Vaz, Pat Kelley, yo mismo y muchos otros. Peter capturó algunas fotos memorables durante su carrera. Hizo muchos amigos en el negocio tanto dentro como fuera de la fila de prensa. En una nota personal, Peter era mi primo, y mientras crecía siempre fue tan genuino y tenía un corazón de oro. Llevó alegría a sus amigos y familiares. Lo extrañaré mucho. Su legado vivirá para siempre a través de sus fotografías y del éxito de sus dos hijos. Peter siempre estuvo muy orgulloso de ambos y de sus logros. Peter quería tener una familia y lo logró. Quería una práctica empresarial y jurídica exitosa, y lo logró. Siguió su sueño de convertirse en fotógrafo y lo logró. A pesar de que su tiempo aquí en la Tierra fue relativamente corto, buscó y logró todo lo que se proponía en la vida. ¡Dios te bendiga, Peter Heintzelman! Descansa en paz. (Citas cortesía de Worcester Telegram and Gazette) _ Linares confiado en vencer a Haney el Sábado

