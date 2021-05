Teofimo Lopez apunta a Josh Taylor ‘Soy indiscutible en 135, Taylor es indiscutible en 140. Ojalá podamos hacer que esa pelea suceda y pueda convertirme en dos veces indiscutible. El indiscutible campeón mundial de peso ligero ‘The Takeover’ Teofimo López, (16-0, 12 KOs), abrió las puertas de su campo de entrenamiento, City Athletic Boxing Gym en Las Vegas el martes por la tarde para una gran cantidad de medios. López se está entrenando para su choque PPV del 19 de junio con el invicto retador obligatorio ‘Ferocious’ George Kambosos Jr. (19-0, 10 KOs) en el Depot Park de Miami, hogar de los Marlins de Miami. A continuación se muestran citas de López en la sesión de prensa. “Se siente genial estar peleando en la plataforma Triller, algo diferente con diferentes artistas musicales. Va a ser el mejor espectáculo de este año y estoy emocionado de mostrarles a todos lo que soy ”. “No miro contra quién estoy peleando, escuché que la pelea de Selby fue una pelea cerrada. Sin embargo, Kambosos consiguió la victoria, hizo el trabajo y se convirtió en mi obligatorio “. “Una cosa que me gustaría aclarar, los otros muchachos de mi división tuvieron cuatro meses para enviarme un contrato y ninguno lo hizo. Entonces, todo se convirtió en George Kambosos al final. Me convertí en campeón mundial e indiscutible y quiero que todos sepan, no esquivo ni esquivo a nadie. Con Kambosos, no estoy pasando por alto a mi competencia, pero lo estoy mirando directamente ”. “He estado muy concentrado en mí mismo últimamente, pero Josh Taylor o José Ramírez me los pusieron frente a mí y los venceré. Josh Taylor hizo lo que tenía que hacer, fue una gran pelea y un gran evento. Para mí, todo es hacer que ese tipo de peleas sucedan. En dieciséis peleas, nunca dije que no a ninguna pelea. Depende de estos otros muchachos dar un paso al frente. Ya están hablando de subir a 147 y ya puedo sentir la urgencia de no querer pelear conmigo ”. ‘Soy indiscutible en 135, Taylor es indiscutible en 140. Ojalá podamos hacer que esa pelea suceda y pueda convertirme en dos veces indiscutible. Ese es el objetivo “. “Triller está muy motivado y realmente quieren dejar su huella. Podemos hablar de diferentes cosas en el aspecto promocional y ellos lo hacen posible. Con el boxeo y los artistas actuando, es una colaboración fenomenal. Es genial para el deporte del boxeo, todo es entretenimiento al final del día. No soy un luchador ni un boxeador, soy un animador ”. “Solo tengo que reírme de los comentarios de Lomachenko. Es alguien que nunca sufrió una derrota y especialmente la forma en que lo vencí. Ahora está en el pasado. Tomé su corazón, si volviéramos a pelear, lo noquearía. Mi victoria sobre él me elevó a un nivel completamente diferente “. “Ya es demasiado tarde para todos, la cantidad de conocimiento y el coeficiente intelectual que poseo y en el que he estado trabajando, no hay límite para mí y no puedo esperar para demostrarlo el 19 de junio. No se trata de demostrarle a nadie que está equivocado, es sobre probar que tengo razón “. Fallece Peter Heintzelman, un fotógrafo apasionado del boxeo

