Conferencia de prensa final Canizales-Bermudez en Ciudad de México El campeón de peso mosca ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Carlos Cañizales de Venezuela y el Mexicano Esteban Bermúdez dijeron que están listos para la pelea del viernes en una conferencia de prensa celebrada el miércoles en un reconocido gimnasio en la Ciudad de México. Los luchadores tuvieron su primer cara a cara y ya están sintiendo cómo será su pelea. “Lo veo ansioso por ganar, veo su espíritu. Espero que venga preparado y hagamos un buen espectáculo ”, dijo el campeón. Bermúdez declaró: “Me siento feliz y emocionado por la oportunidad que me brinda el campeón. Venimos preparados para ganar ”. El pesaje de la pelea se llevará a cabo este jueves al mediodía en la Ciudad de México. Estrella TV transmitirá la pelea en EE. UU. Oubaali: Soy el mejor peso Gallo del Mundo Teofimo Lopez apunta a Josh Taylor

