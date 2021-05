Oubaali: Soy el mejor peso Gallo del Mundo El campeón mundial de peso gallo del CMB, Nordine Oubaali, está listo para defender contra Nonito Donaire en Showtime este sábado en Dignity Health Sports Park en Carson, California. “Mi fortaleza es poder adaptarme a cualquier estilo”, dijo Oubaali, dos veces olímpico. “Sentiré la pelea. Para mí, el boxeo es como el ajedrez. Cada vez que hace un movimiento, tengo que contrarrestarlo. Responderé a la forma en que Nonito se presente y haré que la pelea sea como yo quiero. “Soy el mejor peso gallo del mundo. Voy a dar una gran pelea el sábado para que todos sepan. Quiero que todos los pesos gallo sepan que estoy listo para ellos. Quiero pelear contra los mejores. Estoy listo para el ganador de John Riel Casimero contra Guillermo Rigondeaux o Naoya Inoue. Si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor. Sé que soy el mejor. Ahora necesito ganar y mostrárselo al mundo “. Donaire, de 38 años, busca un récord de edad en el peso gallo Conferencia de prensa final Canizales-Bermudez en Ciudad de México

