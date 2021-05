Donaire, de 38 años, busca un récord de edad en el peso gallo El ex campeón mundial de cuatro divisiones Nonito Donaire, de 38 años, intentará hacer historia en el peso gallo cuando desafíe al campeón del CMB, Nordine Oubaali, en Showtime este sábado en Dignity Health Sports Park en Carson, California. Si Donaire tiene éxito, pasará por alto a su compatriota Gerry Peñalosa para convertirse en el campeón de peso gallo de mayor edad. “Gerry es un buen amigo mío”, dijo Donaire. “Sería muy importante para mí. Todavía estoy compitiendo. Todavía estoy rindiéndome a un nivel muy alto y demuestra que la edad no es un factor cuando estás sano. Cuando se mantiene motivado y saludable, todo cuenta. Estoy muy orgulloso de dónde estoy y de lo que todavía puedo lograr “. “The Filipino Flash” será sobre un perdedor 3: 1 entrando. “He sido un perdedor algunas veces”, dijo Donaire. “Es un desafío para mí y me motiva un poco, pero ¿realmente me importa ser un perdedor? No, porque en mi carrera solo hago que las cosas sucedan. No es para demostrar que nadie está equivocado, sino solo para demostrar que todavía estoy aquí. Toda esa charla fluye a mi lado y no se me mete en la cabeza. La motivación para mí es derrotar a este tipo “. El ex campeón Valera regresa con triunfo en Dominicana Oubaali: Soy el mejor peso Gallo del Mundo

