Donaire-Gaballo por título WBC el 11 de diciembre en California El campeón mundial de peso gallo del WBC y futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire defenderá su título contra el invicto campeón interino del WBC y compatriota filipino Reymart Gaballo encabezando la acción en vivo en SHOWTIME el sábado 11 de diciembre desde el estadio de tenis Dignity Health en Carson, California. Los boletos para el evento en vivo salen a la venta hoy, martes 2 de noviembre a las 12 pm hora del Pacífico y se pueden comprar en AXS.com. Diapen-Inoue el 14 de diciembre en Tokio Matchroom gana la subasta de Wood-Conlan por título AMB

