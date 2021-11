Diapen-Inoue el 14 de diciembre en Tokio El peso gallo # 6 de la FIB Aran Dipaen (12-2, 11 KOs) desafiará al campeón de peso gallo de la FIB y la AMB Naoya Inoue (21-0, 18. KOs) en Kokugikan, Tokio, Japón el 14 de diciembre. Jimmy Chaichotchuang, gerente de Aran Dipaen, habló con Fightnews.com®. “Me gustaría agradecer a Hideyuki Ohashi, el promotor de Naoya Inoue. Estuve allí cuando Inoue venció a Emanuel Rodríguez por su título de la FIB en Glasgow, Escocia. Inoue es uno de los mejores boxeadores libra por libra y tiene el golpe de gracia. Para los fanáticos del boxeo, Dipaen, quien solo es conocido en Tailandia y es el perdedor en la pelea con Inoue. Creo que nada es imposible en el boxeo. Creo que Dipaen sorprenderá al mundo del boxeo el 14 de diciembre en Japón cuando logre un nocaut sobre ‘The Monster’ “. "The Magic" Alamo listo para grandes peleas en las 140 Donaire-Gaballo por título WBC el 11 de diciembre en California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.