“The Magic” Alamo listo para grandes peleas en las 140 El invicto # 8 de la OMB, jr. El peso welter Yomar “The Magic” Alamo (20-0-1, 12 KOs) de Aguas Buenas, Puerto Rico ha brillado bajo las brillantes luces de Telemundo durante los últimos años. Ganó el superligero Latino de la OMB junto con el título de la NABO hace poco más de dos años en la red. Desde entonces, Alamo ha defendido con éxito ese título 4 veces, ofreciendo la misma cantidad de peleas emocionantes para los cientos de miles de espectadores de televisión y frente a multitudes con entradas agotadas en el Centro de eventos de Osceola Heritage Park. Realmente se ha ganado su clasificación mundial y parece estar listo para dar el siguiente paso. Alamo se encuentra actualmente en modo de entrenamiento completo para diciembre. Tiene varias ofertas para peleas pero está esperando que su empresa de promoción, All Star Boxing, Inc de Miami, decida cuál le beneficiará más. “Me quedo listo y en el gimnasio. Estoy solo 5 libras por encima de mi límite de peso. El ajetreo vence al talento cuando el talento no se apresura ”, dijo Yomar Alamo. Puerto Rico ha entregado a muchos luchadores talentosos a lo largo de los años, y Alamo parece estar listo para agregar a esa lista. Tiene solo 26 años pero ha mostrado un coeficiente intelectual de anillo muy alto en sus actuaciones. Además, ha demostrado la capacidad de boxear y golpear con éxito. El actual campeón mundial de la OMB en 140 es Josh Taylor, con varios contendientes clasificados mundialmente justo por encima de Alamo en la clasificación. Parece haber varios enfrentamientos potenciales para Alamo, quien ha demostrado en el ring que tiene mucha confianza en sus habilidades para tener éxito en el siguiente nivel. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un tributo al boxeo femenino Diapen-Inoue el 14 de diciembre en Tokio

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.