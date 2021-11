Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un tributo al boxeo femenino Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Tijuana se vistió de rosa el sábado pasado, albergando una de las peleas más esperadas en la historia del boxeo femenino cuando Jackie Nava luchó contra Mariana Juárez. Estos dos guerreros le han dado a México una gran cantidad de emociones a lo largo de sus muchos años de ser estrellas en el ring. Múltiples campeonatos mundiales, con dominio absoluto en ratings televisivos en todas y cada una de las ocasiones; ambos tienen un boxeo digno y han demostrado el poder de las mujeres. Jackie, de Tijuana; La Barby, de la Ciudad de México, en una combinación explosiva que nos recuerda a Erik Morales contra Marco Antonio Barrera. Erik eligió ayudar a La Barby y estaba en su campamento para esta pelea histórica. Hace veinte años, el escenario vio a Erik apoyando a Ana María Torres en su esquina, mientras que Marco Antonio Barrera estaba con La Barby. En esa ocasión, La Guerrera Torres derrotó a Mariana en una sensacional batalla en la Ciudad de México. Esta pelea fue absolutamente maravillosa. Una demostración de boxeo clásico, velocidad y combinaciones precisas le dio a Jackie la abrumadora victoria, pero, por otro lado, Mariana luchó con tremendo corazón y una determinación inquebrantable hasta el último segundo de la ronda final. Con alto nivel técnico y competitividad, siempre fue peligrosa. Jackie Nava fue la primera boxeadora en ganar el cinturón de campeona mundial del CMB hace precisamente 15 años, y hoy es la ganadora del trofeo de boxeo más alto: el cinturón de diamantes, que en esta ocasión fue confeccionado en cuero rosa reconociendo, uniendo y honrando a la campaña mundial de concientización sobre el cáncer de mama. Lamentablemente, luego de una cancelación de vuelo, no pude estar presente, dejándome varado en Puerto Rico, donde asistí a una reunión histórica con los presidentes de los otros tres órganos rectores del boxeo en el mundo. * * * La reunión de los cuatro presidentes (WBC, WBO, IBF y WBA) en San Juan, Puerto Rico, resultó muy productiva, y esperamos que logre acuerdos importantes para el desarrollo del boxeo en el corto, mediano y largo plazo. a largo plazo. Estoy muy contento con el resultado de este viaje relámpago a Puerto Rico, tierra de campeones, donde conocí a Francisco Valcarcel, Daryl Peoples y Gilberto Jesús Mendoza. Fue un encuentro abierto al cambio, respetuoso y bajo el entendimiento de que la unidad es necesaria para lograr acuerdos que aporten beneficios al boxeo. * * * De cara al futuro, ha llegado la semana de la pelea principal de 2021. Saúl Canelo Álvarez inició una cruzada en diciembre del año pasado con el objetivo de unificar la división súper mediano y conquistar los cuatro cinturones. Queda un rival final: Caleb Plant, Campeón de la FIB. La pelea llamó la atención mundial luego del incidente ocurrido en la conferencia de prensa en Los Ángeles cuando, en el cara a cara, los ánimos se calentaron y se produjo un peligroso altercado. Parece haber una tendencia de estos desafortunados eventos en conferencias de prensa y pesajes. Se debe hacer algo para poner fin de inmediato a esto. Es peligroso, las peleas se ponen en peligro y personas inocentes pueden resultar heridas cuando estallan las peleas. * * * El cinturón de Teotihuacán será un trofeo especial para el ganador de Canelo vs. Plant, cerrando el ciclo 2021 celebrando la diversidad de culturas del Estado de México, e iniciará la búsqueda de la cultura mexicana que brillará en los premios el 5 y 5 de mayo. 16 de septiembre de 2022. Hasta el momento, se han producido 10 cinturones emblemáticos desde 2017. Estos trofeos especiales han llamado la atención del mundo entero por su exquisita belleza y el gran significado que tiene cada uno, ofreciendo un pedazo de México como regalo al mundo. Estas son las descripciones de cada uno: – Huichol, mayo de 2017: Canelo venció a Chávez Jr.

– Huichol, septiembre de 2017: empate entre Golovkin y Canelo.

– Chiapaneco, mayo de 2018: Golovkin derrotó a Martirosyan.

– Chiapaneco, septiembre de 2018: Canelo superó a Golovkin.

– Maya, mayo de 2019: Canelo derrotó a Jacobs.

– Maya, septiembre de 2018: Fury derrota a Wallin.

– Mazahua, mayo de 2020: Dedicado a los Héroes de la Humanidad durante la pandemia COVID-19.

– Otomí, septiembre 2020: Entregado a Julio César Chávez por su carrera, durante su pelea de exhibición contra Jorge Arce.

– Mestizo, mayo de 2021: Canelo derrotó a Saunders.

– Teotihuacán, septiembre de 2021: Se disputa el 6 de noviembre entre Canelo y Planta. SABÍAS…? La pelea que proyectó a Julio César Chávez al estrellato fue cuando derrotó al puertorriqueño Edwin Rosario. México vs Puerto Rico es una de las rivalidades más emblemáticas de nuestro deporte. Esa pelea tuvo muchos temas de memoria. Ese es el origen de la tradicional banda roja en la cabeza de Julio ya que, según Eddie Mafuz, entrenador del equipo de Don King, Rosario estaba hechizando a Chávez y tenía una foto de él en un cubo de hielo. Mafuz sugirió que JC saliera al ring con algo rojo para contrarrestar la brujería. Esa noche Mike Tyson subió a la esquina con Rosario; luego se convirtió en admirador y amigo del gran campeón mexicano. Además, esa noche, Bruce Willis estaba celebrando su luna de miel con Demi Moore y estuvo presente en el estadio al aire libre de Hilton para este gran partido.



Anécdota de hoy: En una ocasión viajé a Puerto Rico con Don José. Tenía unos 22 años y también estaba mi tío Antonio Esper. Yamil Chade, que era el hermano del alma de mi padre, nos cuidó muy bien. La isla es hermosa, tiene lugares turísticos y emblemáticos, la comida es deliciosa y el trato es hospitalario y muy amable. Una de las canciones favoritas de Don José era "Mi Viejo San Juan", y cada vez que podía, pedía que la tocara durante el viaje. Después de una cena con gente del boxeo, fui a una fiesta en el viejo San Juan. Llegué a la habitación al amanecer sin que mi papá se diera cuenta, pero a las dos horas estaba listo para comenzar el día. Ya en el desayuno, me vio y me comentó: "Hijo mío, te ves muy cansado, debe ser el viaje y te he subido y bajado". Entonces, mi tío Toño le dijo: "¡No, Pepe, no ves la resaca que lleva!"; mi padre se volvió inocentemente y le preguntó a mi tío: "¿Pero cómo bebe mi hijito?" Ese era Don José. Agradezco sus comentarios en [email protected]

