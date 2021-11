Canelo y Plant hacen grandes llegadas al MGM Grand Arena El campeón mundial unificado WBC / AMB / WBO de peso súper mediano Canelo Álvarez y el invicto campeón súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant hicieron su gran llegada a Las Vegas el martes, antes de enfrentarse en un Showtime PPV este sábado desde el MGM Grand Garden Arena. En el evento del martes en MGM Grand, cada luchador declaró su intención de hacer historia y salir victorioso el sábado por la noche. Canelo Alvarez: “Significa mucho para mí ganar esta pelea por mi legado. Por eso estamos aquí. Es un buen peleador con muchas habilidades, pero eso no es nada nuevo para mí. El sábado por la noche voy a hacer historia “. Caleb Plant: “He dedicado mi vida a este deporte. Me he sacrificado mucho. Estamos felices de estar aquí, pero no solo estamos felices de estar aquí. Estamos aquí para ganar esos cinturones y convertirnos en el primer campeón indiscutible de peso súper mediano de todos los tiempos “. Los combatientes se reúnen en la conferencia de prensa de hoy por primera vez desde su pelea durante un enfrentamiento en septiembre. ¿Habrá un enfrentamiento hoy? Canelo ha pasado de -800 a -1000 en BetMGM durante los últimos dos días. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Probellum hace alianza con PR Best de Puerto Rico Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un tributo al boxeo femenino

Top Boxing News

