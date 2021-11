Probellum hace alianza con PR Best de Puerto Rico Probellum, la nueva empresa de boxeo de Richard Schaefer, ha anunciado un acuerdo de co-promoción con el equipo puertorriqueño PR Best Boxing Promotions, encabezado por Iván y Peter Rivera. PR Best se une a Wasserman Boxing y Universum en Alemania, Groupe Yvon Michel en Canadá, Maravillabox Promotions en España, LNK Boxing en Letonia, Glozier Boxing en Nueva Zelanda, Shuan Boxing Promotions en la República Dominicana, Bufalo Boxing en Nicaragua, Team Ellis Boxing en Australia , Armin Tan Promotions en Indonesia y Box Office Sports en Ghana, bajo la marca Probellum. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Canelo listo para hacer historia Canelo y Plant hacen grandes llegadas al MGM Grand Arena

