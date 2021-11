Canelo listo para hacer historia Por Miguel Maravilla La superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez (56-1-2, 38 KOs) busca unificar la división de peso súper mediano cuando se enfrente al campeón de la FIB Caleb “Sweethands” Plant (21-0, 12 KO’s) el sábado por la noche en Las Vegas. . El ganador se convertirá en campeón indiscutible de peso súper mediano. “Significa mucho para mí ganar esta lucha por mi legado”, dijo Canelo. “Para mí significa mucho para mi historia y legado. Por eso estamos aquí. El sábado por la noche haré historia “. Canelo busca convertirse en el primer peleador mexicano en la historia en coronarse campeón indiscutible. “Ser indiscutible es historia para México y para todos en mi equipo. Ser el campeón indiscutible es algo grandioso para mi carrera ”, dijo Canelo. “Ser el primer mexicano en ser campeón indiscutible y ser el primer latino en ser indiscutible. Es muy importante para mi carrera. El sábado por la noche voy a hacer historia “. Para Canelo, de 31 años, viene de una espectacular victoria sobre el campeón mundial previamente invicto Billy Joe Saunders en mayo pasado en el estadio AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas. Álvarez fue emocionante al derribar al inglés a una parada en el octavo asalto cuando Saunders sufrió una rotura orbital. Canelo recogió el título de peso súper mediano de la OMB con la victoria. “Fue una buena victoria. Ganar el tercer título en peso súper mediano. Ahora estoy un paso más cerca de ser indiscutible ”, dijo Canelo. “Plant tiene el otro título que quiero”. Plant viene de una decisión sobre el veterano Caleb Truax a principios de este año en enero. Plant ganó el título de la FIB en enero de 2019 sobre José Uzcategui al ganar una decisión unánime. Desde que ganó el título, Plant ha defendido el título tres veces. Marcando un nocaut en el primer asalto sobre Mike Lee en su primera defensa, y un paro sobre Vicent Feigenbutz en su pelea de regreso a casa. “Es un buen peleador con muchas habilidades, pero eso no es nada nuevo para mí”, dijo Canelo. “Mi experiencia me va a dar ventaja en la pelea”. Las tensiones son obviamente altas para esta pelea, ya que Canelo y Plant tuvieron un acalorado altercado en la conferencia de prensa inicial. Con Canelo y Plant parados cara a cara mirándose el uno al otro, Canelo empujó a Plant, quien respondió intentando golpear a Canelo, pero Canelo respondió con su izquierda, dibujando un ligero corte debajo del ojo derecho de Plant. “Es una persona insegura y por eso estaba hablando tanto de Oscar (Valdez) y de mí con el Clenbuterol”. Desde entonces, todo ha estado enfocado, ya que Canelo concluyó su campamento en San Diego, California con el entrenador de toda la vida Eddie Reynoso. “Fue una gran preparación. Eddie y yo hicimos un trabajo excelente y tuve un gran combate. Estoy listo para la noche del sábado ”, dijo Canelo. Canelo llegó a Las Vegas el domingo por la noche para prepararse para las festividades de la semana de la pelea mientras espera ansiosamente su enfrentamiento con Plant. El martes por la tarde, Canelo hizo su ‘gran llegada’ oficial al MGM Grand cuando fue recibido por los medios. “Esto no es nada nuevo para mí. Me encanta estar aquí y pelear en Las Vegas ”, comentó Canelo. No es alguien que haga predicciones sobre sus peleas a lo largo de su carrera, Canelo ha hecho audazmente su predicción para esta pelea debido a las acusaciones de Plant de que Canelo y su equipo son tramposos. “Terminará en ocho rondas o menos. Voy a noquear a este tipo. Fácil.” Dijo Canelo. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Confirmado: Jo Jo Diaz firma para pelear contra Haney Probellum hace alianza con PR Best de Puerto Rico

