Confirmado: Jo Jo Diaz firma para pelear contra Haney “Después de semanas de idas y venidas, me complace anunciar que he firmado mi parte del acuerdo para pelear contra Devin Haney el 4 de diciembre en Las Vegas”, declaró JoJo Díaz a través de las redes sociales. “Estaré en la mejor forma de pelea posible y ofreceré un clásico para todos los fanáticos de las peleas. Es tiempo de irse.” El promotor de Haney, Eddie Hearn, llamó a Díaz, después de que el oponente original de JoJo, Ryan “Kingry” García, se retirara debido a una lesión. Díaz aceptó y ahora el trato está hecho. Haney es el campeón de peso ligero del CMB, mientras que Díaz es el campeón interino. La pelea se transmitirá por DAZN. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Canelo listo para hacer historia

