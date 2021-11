Matchroom gana la subasta de Wood-Conlan por título AMB Matchroom Boxing ganó los derechos para promover la pelea por el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el campeón Leigh Wood y el retador obligatorio Michael Conlan con una oferta de US $ 1,566,666. La fecha tentativa para la pelea es la primera parte de 2022 y Matchroom dio como posibles sedes Nueva York, Estados Unidos; Belfast, Irlanda del Norte y Nottingham, Inglaterra. También estuvo presente en la licitación Top Rank, representantes del retador Conlan, que ofreció US $ 1.210.000. Habían planeado celebrar la pelea el 29 de enero de 2022 con Las Vegas, Nueva York y Belfast como posibles sedes. El ganador tendrá 20 días para enviar los contratos firmados de ambos boxeadores. Cabe señalar que Wood se quedará con el 55% de la bolsa como campeón y Conlan se quedará con el 45%. La pelea es obligatoria y es parte del plan de reducción de títulos mundiales de la AMB. El ganador de la pelea tendrá que enfrentarse a Leo Santa Cruz para definir un único campeón de peso pluma. Donaire-Gaballo por título WBC el 11 de diciembre en California Dorticos, Plania y Musadilov en Miami el 20 de noviembre

