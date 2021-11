Dorticos, Plania y Musadilov en Miami el 20 de noviembre El boxeo regresa a Miami, Florida, el 20 de noviembre en el Manual Artime Community Center Theatre. El ex dos veces campeón mundial de peso crucero Yuniel Dorticos (24-2, 22 KOs) pelea en Miami por primera vez desde 2014. Dorticos nació en Cuba pero ha sido un residente de Miami durante mucho tiempo. Se enfrentará al oficial Jesse Bryan (20-5-2, 16 KOs) de Missouri en una competencia de peso crucero de diez asaltos. Dorticos ha tenido los títulos mundiales de peso crucero de la FIB y la AMB. El peso gallo clasificado mundial Mike Plania de Filipinas se enfrenta al ex dos veces retador al título mundial Ricardo Núñez de Panamá en una pelea programada de peso gallo a ocho asaltos. Plania anotó una gran sorpresa para Joshua Greer, entonces altamente clasificado mundialmente, en 2020. Actualmente está clasificado por los cuatro principales organismos sancionadores. El invicto número 13 de la AMB, el peso crucero Serik Musadilov (10-0, 9 KOs) buscará permanecer invicto frente al veterano Shawn Miller (18-6-1, 7 KOs) en una pelea de diez asaltos en peso crucero. El altamente promocionado prospecto de peso súper pluma Frank Díaz (9-0, 8 KOs) de Miami a través de Cuba da un paso al frente para enfrentarse al también prospecto Luis Lebrón (17-2-1) de Puerto Rico. La pelea está programada para ocho asaltos y el título súper pluma de la AMB Fedecentro. “La cartelera del 20 de noviembre tendrá un ex campeón mundial en dos ocasiones, varios luchadores clasificados mundialmente y muchas peleas competitivas. Es un espectáculo completo para los fanáticos ”, dijo William Ramirez (WRAM Boxing). Completando la tarjeta: Andrey Manugshev (5-0) v TBA 10 asaltos pesos pesados Idalberto Umara (3-1) v Juan Aguirre Herrera (7-5-2) 8 asaltos pesos ligeros Istvan Bernath (8-0) v TBA 6 rondas pesos pesados Tayre Jones (5-0) v TBA 6 asaltos superligeros Narciso Carmona (3-0) v Luis Valentin Portalatin (3-2) 6 asaltos superligeros Chauncey Grace (8-1) v Braulio Avil (3-12) 6 asaltos pesos ligeros Raynel Mederos (4-0) v TBA 4 asaltos superligeros Matchroom gana la subasta de Wood-Conlan por título AMB Barrera-Ponce de León el 20 nov en Nuevo México

