Boxeo desde Ciudad de México por ESPN Knockout este viernes La campeona plata de peso mosca del WBC, Ángela “Chiquita” Nolasco y su retadora, Gabriela Sánchez, se reportaron listas para su enfrentamiento de la noche de este viernes en el Salón Villa Flamingos, en la colonia Portales. La velada boxística será transmitida por ESPN KnockOut. Nolasco (10-5-1, 0 KOs) hará la primera defensa de su cinturón y busca subir escalones para tener una mejor posición en las clasificaciones del organismo verde y oro, y así poder disputar en un futuro el título absoluto, pero su retadora Gaby Sánchez (8-6-0, 0 KOs) de mayor estatura será una rival de mucho cuidado. Sánchez ha enfrentado a lo mejor de la baraja nacional con victorias sobresalientes y derrotas muy discutidas, por lo que la riña será más que interesante. En lo que fue la ceremonia de pesaje efectuada en el gimnasio Sport Boxing, Nolasco y Sánchez, superaron la romana al dar un peso idéntico de 49.800 kilogramos. En otros enfrentamientos que presenta la promotora Decisión Dividida, Rodolfo “Sinaolita” Orozco contra Elián “Bestia” Trejo, en peso superwelter a ocho rounds; Jonathan Castillo versus Alberto “Veneno” Cruz, a seis rounds en superligero; Brandón Mosqueda se rifará con Aldair Rangel, a seis capítulos en ligero. Y en riñas a cuatro episodios: Maximiliano Rodríguez contra Miguel Ángel González, en superwelter; Silvia Guillen le hará los “honores” a Irene Hernández, en supergallo; Marlon Curiel tendrá de oponente a Raúl Álvarez, en paja; Josué Fox Robles versus Daniel Estrella, en ligero; y David Carrasco contra Alexis Sánchez, en las 115 libras. La velada boxística dará inicio a las seis de la tarde en el Salón Villa Flamingos se ubica en calle Rumanía #1109, colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez. Cierra oficialmente la 38.ª Convención Anual de la FIB Like this: Like Loading...

