Boxing News

El presidente de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, respondió a la estrella de peso ligero Ryan García en las redes sociales. Oscar De La Hoya: "¿Han pasado casi dos meses y sigues llorando por el post press? La culpa de su pérdida es de USTED y de su "asesor" Lupe. Él es el único que te empujó a aceptar esa LOCA cláusula de rehidratación y ESA es la razón por la que perdiste. Sea valiente y acepte los errores. "Además, sigues diciendo 'El equipo de Tank te ofreció más apoyo'. bla, bla, bla. Hermano, TE PREPARARON PARA PERDER con esa cláusula de rehidratación y, lo que es más importante… AL HAYMON NI SE PRESENTÓ EN TODA LA SEMANA. En realidad, NUNCA aparece. ¿Cómo es eso de 'apoyo'???" Conferencia de Prensa de Adames- J-Rock Boxeo desde Ciudad de México por ESPN Knockout este viernes

