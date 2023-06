Conferencia de Prensa de Adames- J-Rock El campeón interino de peso mediano del CMB Carlos Adames (22-1, 17 KOs) peleará contra el ex campeón unificado Julian “J-Rock” Williams en el evento principal de 12 asaltos en Showtime el 24 de junio desde The Armory en Minneapolis. Carlos Adames: “Me he entrenado duro para esta pelea y estoy listo para defender mi título interino de peso mediano del CMB contra Julian Williams, quien todos sabemos que es un peleador muy duro. He trabajado incansablemente para abrirme camino en el deporte y estoy listo para demostrar que pertenezco a la cima de la división de peso mediano”. Julian Williams: “El entrenamiento ha ido muy bien y estoy muy bien preparado para esta pelea”, dijo Williams. “Solo he estado moliendo y sacando lo mejor de todo lo que tengo. No lo he visto mucho, así que me estoy preparando para cualquier cosa que Adames pueda traer”. La transmisión de Showtime también contará con los contendientes de peso súper welter Erickson “Hammer” Lubin (24-2, 17 KOs) y Luis “Cuba” Arias (20-3-1, 9 KOs) enfrentándose en el evento coestelar de 10 asaltos. Erickson Lubin: “Estoy llegando con un chip en mi hombro. Estoy planeando dominar a Luis Arias para poder tener mis revanchas con Jermell Charlo y Sebastian Fundora… es hora de ‘Hammer’ en Showtime”. Luis Arias: “Estoy de vuelta en el gran escenario y esta vez me quedo aquí por mucho tiempo. Estoy planeando traer una guerra total tan pronto como suene la campana… esta pelea definitivamente robará el espectáculo”. El invicto campeón de peso súper mosca de la FIB Fernando “Pumita” Martínez (15-0, 8 KOs) pondrá su título en juego contra el invicto Jade Bornea (18-0, 12 KOs) en la apertura de la transmisión. Fernando Martínez: “Mi objetivo no es solo ganar, es demostrar que estoy mejorando y que estoy en camino a mi objetivo de unificar los títulos”. Jade Bornea: Voy a ganar ese título y traerlo de regreso a Filipinas, donde pertenece”. Actualización de situación de Gervonta Davis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.