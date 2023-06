Actualización de situación de Gervonta Davis El campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, fue detenido y cumplirá el resto de su sentencia (unos 60 días) en la cárcel. Los detalles sobre las violaciones que Tank había cometido en realidad eran bastante escasos. Según el Baltimore Banner, el tribunal había aprobado la casa del entrenador de Davis, Calvin Ford, como el lugar del arresto domiciliario de Tank. Sin embargo, el alojamiento en la casa de Ford era un poco limitado, por lo que Tank se mudó temporalmente al hotel Four Seasons y luego a un penthouse de gran altura de $ 3.4 millones que compró recientemente. Debido a que Davis cambió su ubicación sin el permiso de la corte, el juez revocó el arresto domiciliario de Davis y le ordenó pasar el resto de su sentencia en la cárcel. Usyk firma con Skill Challenge Promotions Conferencia de Prensa de Adames- J-Rock Like this: Like Loading...

