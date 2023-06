Usyk firma con Skill Challenge Promotions El campeón mundial unificado de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk (20-0, 13 KOs) ha firmado un acuerdo de múltiples peleas con la compañía de promoción Skill Challenge Promotions (SCP) con sede en Arabia Saudita. El equipo fue establecido por el Príncipe Khaled bin AbdulAziz en 2023. Usyk peleó recientemente en The Kingdom en agosto de 2022 derrotando a Anthony Joshua por decisión unánime para retener sus cinturones en su revancha organizada por Skill Challenge Entertainment y The Ministry of Sport. “Es un gran honor y alegría para mí regresar al Reino de Arabia Saudita”, declaró Usyk durante el anuncio de prensa en Riyadh. “Es una excelente oportunidad para trabajar con Su Alteza el Príncipe Khaled y alcanzar la meta de nuestro equipo de reclamar el título de campeón de peso pesado del WBC para convertirse en el campeón indiscutible. No tengo grandes planes, como un samurái, tengo la forma… la forma en que camino”. El primer orden del día es la defensa de Usyk contra Daniel Dubois en agosto de 2023. Después de eso, el objetivo es Tyson Fury por el cinturón indiscutible. Shields vence a Cornejo y sigue siendo campeona unificada Actualización de situación de Gervonta Davis Like this: Like Loading...

