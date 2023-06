Shields vence a Cornejo y sigue siendo campeona unificada La indiscutible campeona mundial de peso mediano femenino Claressa Shields (14-0, 2 KOs) dominó a la retadora Maricela Cornejo (16-6, 6 KOs), pero no consiguió el nocaut que quería frente a una gran multitud el sábado por la noche en el Little Caesars Arena en Detroit, Míchigan. Shields salió disparando, golpeando a Cornejo a su antojo y ganando cada minuto de cada round. Sin embargo, Cornejo nunca estuvo en peligro de ser noqueada. Las puntuaciones fueron 100-89, 100-90, 100-90. Gane cada round como sabía que podía. Fui por el nocaut cuantas veces esta pelea? Maricela es dura. Ella hizo un gran trabajo. No importa la altura y tampoco importa la potencia. Se trata de las habilidades, la voluntad y el corazón, y siempre tengo más que las otras chicas”. El invicto súper welter Ardreal “Bossman” Holmes Jr. (14-0, 5 KOs) ganó una decisión técnica dividida en ocho asaltos contra Wendy Toussaint (14-2, 6 KOs) en una pelea por el título vacante de la USBA de la FIB. Toussaint presionó la acción y trató de maltratar a Holmes. El árbitro advirtió a Toussaint varias veces y finalmente dedujo un punto en el cuarto round. Toussaint a menudo sujetaba a Holmes con las cuerdas y descargaba. El mal choque de cabezas en la octava ronda abrió una gran herida en la frente de Toussaint. La pelea fue a las tarjetas de puntuación donde el peleador local Holmes prevaleció 77-74, 76-75 en dos tarjetas. La tercera tarjeta fue 77-74 para Toussaint. La multitud abucheo la decisión. El invicto peso mediano Joseph Hicks (7-0, 5 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos sobre Antonio Todd (14-8, 8 KOs) por el título de plata de WBC Americas. Las puntuaciones fueron 80-72 3x. Edición especial de Round 12 con Mauricio Sulaimán : 60 aniversario del WBC Usyk firma con Skill Challenge Promotions Like this: Like Loading...

