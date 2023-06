Edición especial de Round 12 con Mauricio Sulaimán : 60 aniversario del WBC Edición Especial de Round 12 – 60 Aniversario del WBC Por Mauricio Sulaimán-Hijo de Don José Sulaimán-Presidente del WBC Qué evento sensacional, la celebración del 60 aniversario del WBC en el tradicional restaurante mexicano “Arroyo“, el mismo lugar donde múltiples eventos han sido testigos de recuerdos invaluables a lo largo de la historia del WBC, como en 1988 con Muhammad Ali y Mike Tyson juntos y Tyson huyendo de un pequeño ternero cuando lo vio llegar a la plaza de toros y aterrizar en las gradas de un salto. Campeones legendarios como Evander Holyfield, Roberto Duran, Julio Cesar Chavez, Ana Maria Torres, Rosendo Álvarez, Donny Lalonde junto con tantas leyendas del ring de México como Zárate, Pintor, Chiquita González, Pipino Cuevas, Rubén Olivarez y más, se unieron a los reyes del hoy del WBC Devin Haney, Ray Martínez, Rey Vargas y Ashley González; Muchos prospectos de varios países y de todo México también estuvieron presentes. En total más de 150 boxeadores de todas las épocas se unieron a esta histórica celebración. Rodolfo Vargas, Julio Cesar Chavez, Mauricio Sulaiman, Roberto Duran, Rosendo Alvarez, Puas Olivares, Hijo del Santo, Ana MAria Torres, Jose Luis Castillo y Alfonso – WBC 60 Aniversario en Restaurante Arroyo Los promotores se dirigieron a unirse a la celebración cuando Akemi representó a Teiken, Carl Moretti a Top Rank, Salvatore Cherchi, Ahmet Oener, Kevin Rooney de Matchroom, Fernando Beltran de Zanfer, Don Majeski, Yvon Michell, Tom Loeffler, Ricardo Maldonado, Ricardo Rizzo y muchos miembros más de la industria del boxeo. Los miembros de la Junta de Gobierno del WBC vinieron de todas partes del mundo, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Argentina, Túnez, Lituania, Nicaragua, Panamá, Italia, Francia y Estados Unidos, oficiales de ring, médicos, entrenadores, gerentes y miembros de los medios de comunicación. todos celebrando como una gran familia. El 30 de mayo es el día del nacimiento de José Sulaimán, por lo que la celebración no pudo ser mejor ya que su presencia se sintió en todo momento. Don José Sulaiman Chagnón, el Comisionado más importante en la historia del Boxeo. El WBC es único, es esperanza y gloria, es verde y oro, El WBC es grandeza, es compasión, es la mano amiga que trabaja diligentemente para hacer el boxeo más seguro y mejor, es para los boxeadores antes, durante y después de los días de gloria. en el anillo Rubén “Puas” Olivarez fue reconocido ya que este año se cumplen 50 años desde que conquistó el campeonato mundial de peso gallo del WBC. Una orgullosa leyenda del Salón de la fama que también ganó el título de peso pluma y sostuvo algunas de las batallas más grandes y duras dentro del ring. El ambiente era mágico, todo era alegría, sonrisas, fotos, diversión, buena comida, deliciosas bebidas de frutas, tequila, mezcal y cerveza, dulces y postres tradicionales… Música, discursos sensibles y conmovedores mensajes en video de Mike Tyson, Canelo, Tyson Fury, Manny Pacquiao, Cecilia Braekus y de Don King! ¿Por qué hacer una fiesta así? Celebrar la vida a través del boxeo y con los tantos amigos que este deporte nos permite conocer de todas partes del mundo, personas que comparten los mismos valores y principios, amantes y entusiastas del boxeo; para celebrar que nuestro deporte es más fuerte que nunca y para apreciar esos pasos que han hecho que nuestro deporte crezca en la dirección correcta mientras protege la integridad de nuestros atletas como ningún otro deporte lo hace. ¿Cómo era el boxeo hace 60 años? Brutales y casi inhumanos, los referis eran básicamente observadores, casi nunca detenían una pelea, peleas de campeonato de 15 asaltos, esos 3 últimos asaltos que tuvieron un alto precio en la salud y el bienestar de tantos, el pesaje oficial fue el mismo día del pelea, solo unas horas antes de entrar al ring a la batalla, los cuadriláteros tenían solo 3 cuerdas, los guantes y las vendas no tenían regulaciones, los guantes de 6 onzas y los pesos pesados peleaban con los de 8 onzas, no había exámenes médicos reales, ni pruebas antidopaje ; Podría continuar con muchos más hechos, esto es lo que celebramos, el liderazgo del WBC para promover la mayoría, si no todos, de estos cambios que han salvado tantas vidas y asegurado una vida saludable después del ring para muchos. Reyes estuvo presente con mucho orgullo en esta celebración; Sacos pesados y de velocidad hechos a la medida, un ring de tamaño completo donde la gente entraba para intentar golpear los mits con ex campeones, sacos de fuerza para probar a los que se atrevían, galería de fotografías de momentos especiales y, por supuesto, la exhibición del cinturón WBC en la sala Cantiflas antes de entrar al comedor, donde 960 invitados disfrutaron de lo que será recordado como uno de los mayores encuentros en la historia del boxeo. Shields vence a Cornejo y sigue siendo campeona unificada Like this: Like Loading...

