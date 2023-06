Combates de la primera semana de boxeo en junio El boxeo está de vuelta con fuerza este fin de semana con mucha acción en el ring, incluidos muchos nombres importantes el viernes, sábado y domingo. VIERNES

Un PPV de $24.99 presenta al cuatro veces campeón mundial Adrien “The Problem” Broner frente a William “Hutch” Hutchinson en el Casino Miami en Miami, Florida. El evento es promovido por el promotor del Salón de la Fama Don King y también incluye al campeón mundial de dos divisiones Guillermo Rigondeaux. Showtime tiene una transmisión de ShoBox con el peso semipesado clasificado entre los 10 primeros, Ali Izmailov (10-0, 7 KO) contra Charles Foster (22-0, 12 KO) en una pelea de diez asaltos. UFC Fightpass superwelter “King” Callum Walsh (6-0, 5 KOs) contra Carson Jones (43-15-3, 31 KOs) en el Commerce Casino de Los Ángeles. SÁBADO

En la primera de dos transmisiones de DAZN, el invicto campeón de peso mosca de la FIB Sunny Edwards (19-0, 4 KO) defiende su cinturón contra Andrés Campos (15-0, 4 KO) en el Wembley Arena de Londres. DAZN regresa más tarde con el súper mediano Jaime Munguia (41-0, 32 KOs) contra Sergiy “The Technician” Derevyanchenko (14-4, 10 KOs) en el Toyota Arena de Ontario, California. ESPN presenta al campeón de peso welter junior de la OMB Josh Taylor (19-0, 13 KOs) defendiendo contra el ex campeón de peso ligero Teofimo López Jr. (18-1, 13 KOs) en el Teatro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Un PPV de $19.99 ofrece al ex retador al título de peso puente Ryan Rozicki (17-1, 16 KOs) enfrentarse a Jean-Jacques Olivier (15-2-1, 10 KOs) en el Halifax Forum en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. DOMINGO

En un PPV de $29.99, el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Floyd “Money” Mayweather se enfrenta a John Gotti III, el nieto del famoso gángster John Gotti, en una exhibición desde el FLA Live Arena en Sunrise, Florida. En otra exhibición, el peso pesado Jarrell “Big Baby” Miller se enfrentará a Antonio Zepeda. Conwell pide al WBC una oportunidad con Charlo Edición especial de Round 12 con Mauricio Sulaimán : 60 aniversario del WBC Like this: Like Loading...

