Conwell pide al WBC una oportunidad con Charlo El invicto contendiente de peso súper welter #2 del WBC, Charles ‘Bad News’ Conwell (18-0, 13 KOs), está solicitando al WBC una pelea por el título mundial contra el campeón mundial indiscutido Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs). El gerente de Conwell, Mark Habibi, declaró: “Entendemos que el WBC ordenará una revancha entre Brian Mendoza y Sebastian Fundora a continuación. Por lo tanto, queremos que el WBC haga de Charles el retador obligatorio de Jermell Charlo. Alternativamente, el WBC puede convertirlo en el retador obligatorio para la revancha entre Mendoza y Fundora y permitirle tomar una pelea interina. Parece que Charlo solo está sentado en el cinturón y Charles está listo ahora para pelear contra él, Mendoza o Fundora. “El campeón interino quedó inconsciente. Realmente no entiendo por qué el WBC consideraría siquiera permitir que sucediera esta revancha. Charles ha estado esperando pacientemente su oportunidad. No es justo para él que esto continúe”. Charlo no ha peleado desde su victoria por nocaut sobre Brian Castaño el 14 de mayo de 2022. Mendoza noqueó a Fundora el 8 de abril de 2023 para obtener el título mundial interino del CMB. Joet González espera una oportunidad con “Venado” López por la FIB Combates de la primera semana de boxeo en junio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.