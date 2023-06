Joet González espera una oportunidad con “Venado” López por la FIB Joet González (26-3, 15 KO’s) está llamando oficialmente al campeón de la FIB Luis Alberto “Venado” López {28-2. 16 KO). López viene de una impresionante victoria por nocaut técnico sobre Michael Conlan. “Fue una gran victoria para Venado López. Él es el que hay que vencer en este momento. Es un pegador de poder emocionante y agresivo’, reconoce González del nativo de Mexicali, México. Se está refiriendo a él como una especie de monstruo en nuestra división. Pero él no ha peleado con nadie como yo. Nunca ha peleado con nadie de mi nivel. Quiero ese cinturón y es una pelea que sé que puedo ganar. Hablé con mi manager Frank Espinoza y le dije que quiero esta pelea”. Espinoza está de acuerdo en que este sería un excelente enfrentamiento. “Creo que los estilos encajan perfectamente”, dijo. “Sus estilos se combinan para una pelea competitiva y emocionante. Creo que Joet es técnicamente más sólido que “Venado” y creo que lo derrota”. AMB: Tapales peleará contra ganador de Inoue-Fulton Conwell pide al WBC una oportunidad con Charlo Like this: Like Loading...

