AMB: Tapales peleará contra ganador de Inoue-Fulton El Comité de Campeonatos de la AMB aprobó al campeón de peso súper gallo de la AMB, Marlon Tapales, para unificar su cinturón contra el ganador del 25 de julio de Naoya Inoue y Stephen Fulton. También ordenaron al ex campeón Murodjon Akhmadaliev y Tomoki Kameda que se enfrentaran en una eliminatoria final para determinar el retador obligatorio de la división. Tapales destronó a Akhmadaliev el pasado 8 de abril para hacerse con la corona en un polémico y reñido combate. Matchroom Boxing hizo una solicitud de revancha directa a la AMB y aunque hay elementos que podrían respaldarlo, no es factible hacerlo en este momento. El nuevo campeón y su equipo pidieron permiso a la AMB para pelear contra el ganador de Inoue y Fulton. Esta pelea sería una unificación de los títulos de la AMB, la FIB, el CMB y la OMB, lo cual es una poderosa razón para permitirlo por el bien del boxeo. Akhmadaliev ahora peleará contra Kameda, quien ganó una eliminatoria de semifinales contra Yonfrez Parejo y el ganador de esta pelea será el próximo oponente de quien gane entre Tapales e Inoue/Fulton en una fecha que se determinará más adelante. Joet González espera una oportunidad con “Venado” López por la FIB Like this: Like Loading...

