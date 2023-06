¿Cómo puede siquiera considerarse un campeón mundial?

El campeón de peso mosca de la FIB Sunny Edwards (19-0, 4 KO) planea defender su título mundial con estilo contra el invicto chileno Andrés Campos (15-0, 4 KO) este sábado en el OVO Arena Wembley, en vivo en todo el mundo por DAZN, antes de establecer su se ubica firmemente en los otros campeones mundiales de 112 libras, especialmente en el establo y campeón de peso mosca del CMB, Julio César Martínez.

“There’s nowhere for the other champions to hide now,” said Edwards. “One at a time, they will get their turn. What I do is different to anything anyone else does in a boxing ring. The world is waiting, and I think right now I am the number one flyweight in the world. I would argue that I am one of the best flyweights in the world.

“Fight night is my best night of my year, better than my birthday and better than Christmas, it’s the best night of the year. I think Eddie, and the rest of Matchroom and DAZN, they genuinely know that with me, they get a fighter that wants to fight and will fight anyone. I am Sunny ‘Showtime’ Edwards – IBF flyweight world champion and the best flyweight in the world.”

Edwards parecía listo para enfrentar al líder del CMB, Martínez, en un gran choque de unificación a fines del año pasado. La pareja estaba en negociaciones profundas para organizar un enfrentamiento en México, pero Martínez acordó enfrentarse al retador obligatorio McWilliams Arroyo.

La estrella británica se sintió amargamente decepcionada después de perder su oportunidad de unificar la división, y cree que fue su rival mexicano quien desconectó la pelea, y en su lugar eligió enfrentar una oposición más fácil para mantener su título mundial.

“No es solo que quiero todos los cinturones, no quiero que nadie más los tenga”, dijo Edwards. “Me enferma, me duele que haya otras tres personas con mi peso que caminan diciendo la misma mierda que yo digo. El hecho de que con el boxeo profesional no puedas forzar a alguien en el ring contigo y que puedan andar mostrando un cinturón, como mira a Martínez por el amor de Dios, eso es terrible.

“Realmente creo, ¿cómo puede siquiera considerarse un campeón mundial? Lo ganó como un título vacante, falló una prueba de drogas, las mismas peleas reprogramadas reprogramadas reprogramadas, luchando contra una oposición fácil por la que me matarían. Cada pelea que obtiene es fácil, registros terribles como 11-3 y 15-7, ¿cómo qué? Estás destinado a ser un campeón mundial.

“Estás caminando tratando de decirle a la gente que estás cerca del luchador que soy. Realmente, hay gente que estaría de acuerdo porque es un campeón mundial de peso mosca. El boxeo es simplemente obsoleto porque tienes a estos campeones mundiales peleando títulos mundiales, peleando buenos contratos y peleando fácilmente. Eso mata el deporte”.

Antes de que puedan llevarse a cabo más conversaciones sobre peleas de unificación, Edwards sabe que debe lidiar con Campos de manera convincente este fin de semana.

“Estoy peleando con Andrés Campos de Chile y fuera de él y sus fanáticos, abusando de mí en Instagram durante los últimos años, realmente no sé mucho sobre él. Realmente no me importa saber demasiado sobre él. Cuando llego ahí es el show de Sunny. Es hora del show, y no hay mejor momento que el showtime. Cuando llego allí, es lo que yo quiero que sea. No me concentro en él. No necesito hablar de él.