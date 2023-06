Broner y Rigondeaux salen victoriosos en Miami El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner (35-4-1, 24 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre Bill “Hutch” Hutchinson (20-3-4, 9 KOs) en una pelea de peso welter el viernes en la noche en el Miami Casino en Miami, Florida. Broner caminó y generalmente golpeó a Hutchinson, quien ofreció resistencia pero Broner siempre estuvo a cargo. Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 99-91. Fue la primera pelea de Broner, de 33 años, en 28 meses. Su último KO fue en 2016. El campeón de peso semipesado de la WBA NABA/WBC NABF Ahmed Elbiali (23-1, 18 KOs) superó a Rodolfo Gómez (14-7-3, 10 KOs) en diez asaltos reñidos. Gómez cayó dos veces en el cuarto round en ambos dictaminaron golpes bajos. Las puntuaciones fueron 95-94 3x. El ex campeón mundial de dos divisiones de 42 años Guillermo Rigondeaux (22-3, 15 KOs) ganó con un KO en el séptimo asalto sobre el previamente invicto Charlie Clemente (12-1, 5 KOs). Una partida de ajedrez de ritmo lento terminó repentinamente cuando Rigo conectó un golpe al cuerpo que envió a Clemente a la cuenta. El tiempo era 2:47. El invicto peso pluma Neslan Machado (20-0, 9 KOs) castigó a Jonathan Smith (8-2, 6 KOs) hasta que el árbitro detuvo el combate a los 2:24 del segundo round. Canizales vence a Matellon en KO a las drogas de la AMB en Argentina El campeón de la OMB, Edwards, critica al campeón del CMB, Martínez Like this: Like Loading...

