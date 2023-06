Canizales vence a Matellon en KO a las drogas de la AMB en Argentina El ex campeón mundial venezolano de peso minimo de la AMB, Carlos “CCC” Canizales (26-1-1, 19 KOs) ganó una decisión técnica sobre el invicto cubano panameño Daniel Matellon (13-1-2, 7 KOs) el viernes por la noche en una pelea Eliminatoria de peso mosca ligero de la AMB en el Casino Buenos Aires en Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina. Canizales peleó desde el segundo asalto hasta el final del combate con un corte sufrido por un choque de cabezas. A Matellon se le descontaron puntos en los rounds seis y ocho. La pelea se detuvo antes del comienzo del noveno round. Los puntajes oficiales fueron 77-73 en dos ocasiones y 76-74 todos a favor de Canizales. Edwards vence a Campos y retiene título FIB en Inglaterra Broner y Rigondeaux salen victoriosos en Miami Like this: Like Loading...

