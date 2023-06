Edwards vence a Campos y retiene título FIB en Inglaterra En una pelea que todos sabían que iba a llegar hasta el final, el campeón de peso mosca de la FIB Sunny Edwards (20-0, 4 KO) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre Andrés Campos (15-1, 4 KO) el sábado por la noche en el OVO Arena en Londres. Inglaterra.

Campos peleó de cerca pero cuando Edwards eligió mantenerse firme y usó su movilidad, Campos rara vez lo tocó. Las puntuaciones fueron 117-111 3x. Resultados del Undercard de Taylor-López en el MSG Canizales vence a Matellon en KO a las drogas de la AMB en Argentina Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.