Resultados del Undercard de Taylor-López en el MSG El destacado peso mediano junior WBO #5, WBA #11 Xander Zayas (16-0, 10 KOs) defendió con éxito sus cinturones NABO y NABF contra Ronald Cruz (18-3-1, 12 KOs) en la co-estelar Taylor-Teofimo el sábado noche con entradas agotadas en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Zayas derribó a Cruz en la primera ronda, pero se vio obligado a completar los ocho. Cruz recibió muchos golpes pero nunca se rindió. Las puntuaciones fueron 80-71 3x. Robson Conceição (17-2, 8 KOs) y Nicolás Polanco (20-4-1, 11 KOs) terminaron sin competencia después de que un choque de cabezas en el segundo round dejó a Polanco en mal estado. . El invicto peso welter jr Omar Rosario (11-0, 3 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Jan Carlos Rivera (8-2, 6 KOs). Anotó 77-75 3x. El invicto peso pesado Damian Knyba (12-0, 7 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos contra el oficial de 39 años Helaman Olguin (9-6-1, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73 3x. El prospecto invicto de peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (8-0, 5 KOs) obtuvo una detención del árbitro en el octavo asalto contra Luis Porozo (16-7, 9 KOs). El tiempo era 2:17. Pelea unilateral, pero Porozo no resultó herido, por lo que la detención tardía pareció injustificada. El invicto WBA #7, WBO #7 jr peso ligero Henry Lebron (18-0, 10 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Carlos Ramos (17-3, 10 KOs). Lebron derribó a Ramos en los rounds ocho y diez en el camino a un veredicto de 97-91, 98-90, 98-90. Munguia vence estrechamente a Derevyanchenko Edwards vence a Campos y retiene título FIB en Inglaterra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.