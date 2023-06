Munguia vence estrechamente a Derevyanchenko Por Miguel Maravilla en Ringside El invicto mexicano ex campeón mundial de las 154 libras, Jaime Munguia (42-0, 32 KOs) apenas logró una cerrada decisión unánime en doce asaltos contra el ex retador Ucraniano al título mundial de 37 años Sergiy “The Technician” Derevyanchenko (14-5, 10 KOs) en un combate de peso mediano el sábado por la noche en el Toyota Arena en Ontario, California. La pelea fue un asunto de sube y baja desde la campana de apertura con ambos peleadores conectando grandes tiros. Derevyanchenko sacudió a Munguia en los rounds tres y cinco y pareció mejorar en muchas rounds. Munguia sacudió a Derevyanchenko en el round once y lo derribó con un golpe en el hígado en el round doce. Derevyanchenko logró sobrevivir. Los puntajes fueron 115-112, 114-113, 114-113, todos para Munguia, quien necesitaba la caída para ganar. El peso mediano WBA #10, WBC #13 Shane Mosley Jr. (20-4, 11 KOs) detuvo a D’Mitrius Ballard (21-2-1, 13 KOs) en el séptimo round en la co-estelar Munguia-Derevyanchenko. Mosley sacudió a Ballard con un uppercut y luego consiguió la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. Mayeli Flores de la Ciudad de México (10-1-1, 3 KO’s) ganó una entretenida decisión unánime en ocho asaltos sobre la ex campeona mundial Mariana “La Barbie” Juárez (55-13-4, 19 KO’s) de la Ciudad de México en un combate femenino en peso supergallo. Flores se llevó a Juárez desde el principio, superándola en las primeras rondas. En el cuarto, Flores siguió presionando a Juárez contra las cuerdas mientras la ex campeona mundial parecía muy lenta. Flores fue la boxeadora más fresca en el quinto mientras continuaba superando a una uárez sangrante. Todo fue para Flores en el sexto mientras mantenía la presión y mostraba implacabilidad llevándola a Juárez. La Barbie no pudo evitar que Flores se le quitara de encima en el séptimo cuando la acorraló contra las cuerdas y continuo soltando las manos. Juárez se estaba desvaneciendo en el octavo y último round mientras Flores seguía llegando pero logró llegar a la campana final. Después de ocho asaltos, los jueces puntuaron el combate 80-72, 79-73 y 79-73. * * * Resultados desde Nueva Escocia Resultados del Undercard de Taylor-López en el MSG Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.