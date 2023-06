Resultados desde Nueva Escocia El peso crucero # 8 del CMB Ryan “The Bruiser” Rozicki (18-1, 17 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el tercer asalto a Zamig Atakishiyev (8-2-1, 6 KOs) el sábado por la noche en el Halifax Forum, Halifax, Nueva Escocia. Rozicki comenzó a dominar a Atakishiyev en el segundo round. El árbitro lo rechazó después de más castigo en el tercer round y el tiempo era 1:14. El ex campeón mundial Kell Brook estaba participando en la acción en el ringside. En la co-estelar, el peso súper gallo Pedro Bernal (12-1-2, 4 KOs) detuvo al favorito de los fanáticos de 41 años Tyson Cave (35-4, 14 KOs) en la segunda ronda. Los golpes al cuerpo demostraron ser la perdición de Cave. Después de tres caídas, la mano de Bernal se levantó. Cave regresaba al ring por primera vez desde 2019. López vence a Taylor y gana título OMB Munguia vence estrechamente a Derevyanchenko Like this: Like Loading...

