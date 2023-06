López vence a Taylor y gana título OMB El ex campeón de los pesos ligeros Teófimo López (19-1, 13 KOs) destronó al previamente invicto campeón de peso welter junior de la OMB Josh Taylor (19-1, 13 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche frente a una asistencia con entradas agotadas en el Madison Square Garden. Taylor comenzó fuerte, pero López se hizo cargo después de algunos rounds y comenzó a golpear a Taylor. Más tarde, Teófimo solo jugaba por momentos. Taylor estuvo cerca de caer en el round doce. Las puntuaciones fueron 115-113, 115-113, 117-111. “Josh Taylor es un tipo duro”, dijo López. “Puedo ver por qué venció a tantos boxeadores. Pero tienes que contrarrestar al contragolpeador. Tienes que burlar al hombre y entrar allí. E hice eso. Creo que hice lo suficiente. De esto se trata todo”. “Me cuestioné a mí mismo por una buena razón. Ustedes no entienden. Siempre he sido mi peor crítico. Y ustedes lo vieron un poco. Pero solo tengo que preguntarte una cosa, y solo una cosa. ¿Todavía lo tengo? “Estoy muy agradecido. Se trataba de arreglar lo que necesitábamos. Por eso no dejo a mi entrenador. Confío mucho en él”. * * * “No hay excusas”, dijo Taylor. “No fue mi mejor momento. El mejor hombre ganó esta noche. No tengo excusas. Luché lo mejor que pude. Él fue mejor que yo esta noche. Es lo que es. Felicitaciones a Teófimo. “Pensé que era una pelea cerrada. Me encantaría hacerlo de nuevo. Definitivamente sé que soy mejor que eso, y sé que aún puedo vencerlo. Me encantaría hacerlo de nuevo. Pero él es el campeón, así que la pelota está en su cancha”. Gran noche de inducción 2023 en el International HOF Resultados desde Nueva Escocia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.