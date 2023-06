Gran noche de inducción 2023 en el International HOF Informe/Fotos: Boxing Bob Newman En menos de 24 horas, el personal combinado del resort y casino Turning Stone y el Salón de la Fama del Boxeo Internacional convirtieron el centro de eventos que había realizado la noche de boxeo de ShoBox el viernes por la noche en un salón de banquetes con 1,000 asientos. Junto con una multitud de mil fanáticos del boxeo, los asistentes celebraron la clase de 2023 junto con los miembros del pasado y el futuro. Mientras los invitados cenaban filet mignon, se llevó a cabo la subasta en vivo para recaudar fondos y se recaudaron más de $10,000 para el salón. Los miembros de 2023 que estuvieron presentes tomaron el micrófono y expresaron sus pensamientos sobre su incorporación y quedaron asombrados por el apoyo de los fanáticos de todas partes que se reúnen todos los años en la pequeña ciudad de Canastota, Nueva York. Entre los miembros presentes que hablaron estaban el ejecutivo de Top Rank Brad Jacobs, el emparejador de Top Rank Brad Goodman, el legendario analista de boxeo de CBS Tim Ryan, el entrenador de campeones y analista de televisión Joe Goossen, el ejecutivo de boxeo de HBO Seth Abraham, campeón de dos divisiones y actual analista experto de ESPN Timothy ¡Bradley, Jr., el ex campeón de peso súper mediano Carl Froch, el ex campeón de dos divisiones Rafael Márquez y la dos veces campeona de peso súper gallo Alicia Ashley, quien ganó su segundo cinturón del CMB a la increíble edad de 48 años! Los ex miembros Michael Carbajal y Riddick Bowe se unieron a su compañero de equipo de boxeo olímpico estadounidense de 1988, Ray Mercer, para conmemorar el 35 aniversario de ese exitoso equipo. La ex integrante Lucia Rijker estaba feliz de estar presente después de no poder viajar a su juramento en el evento de la trilogía del año pasado. Michael Nunn también tomó el micrófono para agradecer y honrar a su ex entrenador Joe Goossen por iniciarlo en su camino de dos títulos en 35-0. Jimmy Lennon, Jr. se divirtió un poco con la multitud mientras se ponía su sombrero de locutor y anunciaba un duelo de ensueño entre el miembro de 2023 Timothy Bradley, Jr. y el miembro de 2007, el legendario Roberto Durán. Ambos fueron llamados al centro del escenario para enfrentarse, pero sus miradas funestas duraron unos 2 segundos cuando ambos se echaron a reír. Momentos antes de que miraran hacia abajo, Bradley había caminado hacia donde estaba sentado Duran y le hizo una reverencia de respeto de “No somos dignos”. Duran fue apropiadamente el orador final de la noche. Como siempre, agradeció al Salón de la Fama del Boxeo por honrar a las leyendas de este deporte y agradeció especialmente a Estados Unidos por hacer tanto por él. Con eso, la multitud se abalanzó sobre los dias, en busca de autógrafos y fotos de los obsequiosos miembros y boxeadores. El domingo por la tarde verá el desfile de campeones seguido por los nuevos miembros dentro del Showroom en el casino Turning Stone. López vence a Taylor y gana título OMB Like this: Like Loading...

