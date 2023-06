Kostya dice que Tim Tszyu estará listo FacebookGorjeoReddit Por Ray Wheatley – World of Boxing La leyenda del boxeo Kostya Tszyu dice que su hijo, el actual campeón interino de 154 libras de la OMB, Tim Tszyu, estará listo para pelear este fin de semana a pesar de una mordedura de perro en su antebrazo hace tres semanas que requirió 26 puntos. “La preparación fue buena”, dijo Kostya Tszyu al Sydney Morning Herald. “[La mordedura de perro] lo motivó más a estar al 100%. A veces, este tipo de lesiones pueden ayudar con más motivación para tener una mejor pelea. Por supuesto, [Ocampo] [atacará la lesión], pero Tim nunca le dará la oportunidad de hacerlo. No le he visto físicamente lo que ha pasado, pero al mismo tiempo Tim dijo que todo está bien y le creo. Él está listo. Tim Tszyu (20-0, 16 KOs) se enfrentará al número 11 de la OMB Carlos Ocampo (35-2, 23 KOs) el domingo en el Gold Coast Convention Center en Broadbeach, Queensland, televisado por Foxtel Main Event y Kayo Sports Pay-Per- Ver en Australia y en Showtime [sábado por la noche] en los EE. UU. Teofimo López habla de posible retiro Gran noche de inducción 2023 en el International HOF Like this: Like Loading...

