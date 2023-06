Teofimo López habla de posible retiro El campeón de peso welter junior de la OMB, Teofimo López, de 25 años, afirma que se retira del ring después de destronar a Josh Taylor el sábado por la noche en el Madison Square Garden. Después de la pelea, dijo que podría retirarse. El lunes, López anunció oficialmente su retiro del boxeo a Max Kellerman en ESPN. “The Takeover” también ha estado dando vueltas en los medios proclamando que quiere nueve cifras para seguir peleando. A ver si este retiro se mantiene. Actualización: López también publicó lo siguiente en su página de Instagram: ¡Qué alivio! Retirado en la cima. ¡Gracias boxeo por la increíble vida que me has brindado a mí y a todos mis seres queridos! Boxeo internacional desde Panamá el 4 de Agosto Kostya dice que Tim Tszyu estará listo FacebookGorjeoReddit Like this: Like Loading...

