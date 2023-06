Boxeo internacional desde Panamá el 4 de Agosto Félix “Tuto” Zabala Jr de All Star Boxing, Inc ha anunciado el martes por la mañana una pelea de rencor entre los contendientes de peso welter. Derrieck “Pretty Boy” Cuevas (25-1-1, 17 KOs) de Puerto Rico, clasificado mundialmente como WBA #12, WBO #14, se enfrenta al favorito de los fanáticos locales Alberto “Metralleta” Mosquera (28-5-2, 16 KOs) en un 10 -Evento principal redondo. La pelea se transmitirá en vivo el viernes 4 de agosto a las 9PM/EST por ESPN+ (EE. UU. y Canadá) y ESPN Knockout (Latam) desde el Coliseo público estatal de Combates de Pandeportes en la Ciudad de Panamá, Panamá. “Estamos felices de estar de vuelta en la ciudad de Panamá después de un exitoso programa el pasado 14 de abril”, afirmó Zabala Jr. “Esta serie anunciada como “Panama Fight Night II” es algo que continuamos creciendo con el regreso del poderoso golpeador Derrieck Cuevas, quien es haciendo ruido en la división de peso welter llena de talento”. Derrieck Cuevas, de 28 años, es un ex campeón Fedelatin de la AMB que desde entonces capturó el cinturón FEDECENTRO de la AMB con un devastador nocaut en el segundo asalto sobre el cubano Damián Rodríguez (13-2) en el espectáculo antes mencionado. “A Mosquera le gusta mucho hablar, a mí en cambio, hablo con mis golpes”, dijo Cuevas. “Estoy emocionado de encabezar este evento, esperen una gran actuación de mí el 4 de agosto”. Alberto Mosquera a sus 36 años busca aguantar la fiesta en su regreso a casa. Después de una victoria de mantenerse ocupado en febrero pasado en República Dominicana, se dispuso a demostrar que pertenece a la mezcla de la división. “Lo que nos gusta de esta pelea es que una victoria me da una clasificación mundial nuevamente”, señala Mosquera. “La última pelea después de que noqueó a mi compañero, entré al ring para llamarlo porque este es el tipo de desafíos que le gustan a Metralleta”. El miércoles de la próxima semana habrá una conferencia de prensa en la ciudad de Panamá con el primer enfrentamiento entre ambos peleadores. El recientemente fichado contendiente panameño de peso minimosca WBC #14 IBF #12 Azael “Candelilla” Villar (19-2-3, 15 KOs) de All Star Boxing también estará presente cuando aparezca en la co-estelar de la noche. 7 combates en total completan la cartelera, las puertas se abren a las 6:30 p. m., la primera campana a las 7 p. m. Este espectáculo lo compra All Star Boxing, Inc en asociación con Top Rank en ESPN+ y Master Promotions Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don King, eterno promotor de boxeo Teofimo López habla de posible retiro Like this: Like Loading...

