Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don King, eterno promotor de boxeo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán El boxeo es un deporte único ya que es una industria muy diferente a la de otros deportes, porque no hay equipos ni ligas, con calendarios fijos de juegos o temporadas, y se trata de boxeadores independientes que buscan ser alguien en la vida, a base de de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio. Sin boxeadores no hay deporte, no hay boxeo. Son los entrenadores quienes enseñan a los jóvenes boxeadores, dedicación, técnica y estrategia. Luego descubren sus habilidades y comienzan su carrera con peleas de cuatro asaltos. Todos comienzan a pelear en combates modestos, espectáculos de clubes organizados por los promotores. Sin promotores no hay boxeo. Son su ímpetu de vitalidad. Todos empiezan de la misma manera que los boxeadores, organizando pequeños eventos, vendiendo boletos, recorriendo la ciudad colgando publicidad en los gimnasios, en las calles, buscando patrocinios y arriesgando su dinero, con la esperanza de que su evento al menos cubra los gastos; incluso aspirar a ganar un poco de dinero para su próximo espectáculo. Eventualmente, logran que una estación de televisión transmita sus peleas y así suben de nivel; muchos ni siquiera llegan a esa etapa, pero algunos sí, y pocos son promotores de peleas de campeonato, e incluso un grupo selecto logra convertirse en empresarios exitosos en este deporte. Don King fue liberado de prisión en Cleveland, y comenzó su carrera boxística, con la brillantemente original idea de convencer a Muhammad Ali de participar en una pelea de exhibición, que generaría fondos, y así salvar un hospital de esa ciudad, que había perdido el apoyo financiero del gobierno, y se iba a cerrar. El espectáculo fue un tremendo éxito innovador, el hospital se salvó, Don King se redimió y limpió su nombre en la sociedad, y al mismo tiempo, se dio cuenta de que esto era un gran negocio. Así es como Don se aventuró por primera vez en la escena pugilística y, como todos los promotores, comenzó a promocionar espectáculos de clubes, eventualmente introdujo sus ideas para llevar el deporte a otro nivel y, a partir de la década de 1960, comenzó lo que sería el trabajo de su vida: Promotor de boxeo. El pasado viernes 9 de junio, Don promocionó un evento en Jai Alai, Miami Casino. Un lugar que está siendo remodelado, de hecho luce viejo y casi abandonado. Nada espectacular. Mesas en el escenario, butacas alrededor del ring y gradas con butacas antiguas; camerinos improvisados y una cartelera de 10 peleas. Don King volvió a sus primeros días, volvió a lo básico, salió a vender boletos y colocó esta función en plataformas digitales para pago por evento. Realizó su tradicional conferencia de prensa de tres horas y su pesaje a la antigua y extravagante manera. ¡Incluso a los 91 años, Don se llenó de energía con un estilo de genio que solo él puede reunir, cuando las cámaras se iluminaron, dando entrevistas para generar entusiasmo promocionando su pelea de una manera que solo él puede! Regreso a la Gloria. Adrien Broner, ex campeón mundial, polémico, regresó al cuadrilátero luego de dos años, además de otras nueve peleas con jóvenes peleadores, buscando el sueño de algún día convertirse en campeones, con la astuta dirección de este legendario promotor, que ha creado records. Don tiene la mayor parte de ellos: 136,000 asistentes al Estadio Azteca, el histórico Ali vs. Foreman, en Zaire, conocido como Rumble in the jungle; Ali vs. Frazier, en Filipinas, Thrilla en Manila, y las múltiples carteleras en las que presentó tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial en una misma cartelera con boxeadores legendarios como Ali, Foreman, Frazier, Holmes, Tyson, Leonard , Durán, Chávez , Azumah, Fenech, Chiquita, Finito, Carbajal, Norris y Jackson y más de 200 campeones mundiales que pelearon por Don King. Fue simplemente maravilloso y memorable acompañarlo en este evento, ver a su equipo de trabajo como en los viejos tiempos, y como él mismo es igual o más popular que cualquier campeón mundial en la historia; es toda una celebridad para la eternidad debido a su estilo único, moda y trabajo incansable en este gran deporte. Este fue un fin de semana espectacular. Jaime Munguia regresó valientemente de la adversidad, como un verdadero guerrero y en el duodécimo asalto ganó una pelea que se tambaleaba en el filo de la navaja contra Sergiy Derevyachenko. El mexicano hizo un gran esfuerzo para derribar al ucraniano en el último round, y así logró la victoria por decisión. La caída resultó ser el factor decisivo. Fue un esfuerzo supremo espectacular para ganar el campeonato de peso supermediano plata del WBC. Demostró la voluntad de ganar el campeonato de Jaime. Esta pelea se llevó a cabo en California Promovida por Golden Boy Promotions y Fernando Beltrán, transmitida por DAZN. Teófimo López volvió a la victoria al derrotar a Josh Taylor, por decisión clara y unánime, cuando el escocés era considerado el amplio favorito. Teo está de vuelta, y es campeón mundial una vez más, ahora en superligero. La pelea se llevó a cabo en el teatro MSG en la ciudad de Nueva York promovida por Top Rank. El viernes por la noche, la promotora de Tom Loeffler 360 presentaron a la superestrella en ascenso de Irlanda Callum Walsh, quien ganó su primer título profesional, el campeonato del WBC de Estados unidos. Floyd Mayweather subió al ring en Miami el domingo, en una exhibición Vs John Gotti III, un evento al estilo Floyd, con artistas musicales, que llenarían los estadios por su cuenta. Hubo un incidente muy desafortunado que se convirtió en una escena fea dentro del ring y en otros lugares de la arena que terminó abruptamente el evento, las luces de la arena se encendieron y ese fue el final de la noche. Anécdota de Hoy Un día en casa, mientras Don King comía sus platillos y manjares favoritos, que mi mamá preparaba cada vez que visitaba México, mi papá le preguntó: “Don… qué te motiva a seguir promocionando, si tienes todas las dinero del mundo, si ya estás viejo y cansado como yo…?” “José, me voy a morir promocionando, es mi vida; allí para hacer sus sueños realidad” Agradezco sus comentarios en [email protected] Boxeo internacional desde Panamá el 4 de Agosto Like this: Like Loading...

