Conferencia de Prensa de Crawford-Spence Jr En su primera reunión en persona desde que se anunció la pelea, Errol "The Truth" Spence Jr. y Terence "Bud" Crawford finalmente se encontraron cara a cara en la conferencia de prensa inicial de su choque PPV del 29 de julio por el título indiscutible de peso welter. en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Errol Spence Jr: "Todos sintonícense y salgan a la pelea, porque vamos a tener un hervor de cangrejos. Y habrá suficiente para todos. Te prometo que… Terence no ha peleado con nadie. Incluso Shawn Porter dijo que no entrenó como debería contra ti. Kell Brook ya estaba roto. Rompí el otro ojo de Kell Brook, así es como se rompió… esto va a ser una paliza unilateral. Tomará algunas rondas, porque es un tipo duro. Pero todos se arruinan y lo vamos a derribar". Terence Crawford: "Se llama a sí mismo el pez gordo. ¿Qué pasa cuando sacas el pez del agua? Si lo asfixias… lo destriparé y se lo daré de comer a todos los que comen pescado aquí. Si es un pez gordo, tendremos suficiente para todos, con papas al lado. Aquí no fumamos, vamos a cazar filetes de pescado… después de esta pelea, la gente dirá que Bud Crawford es especial. Puedo asegurarle que. Él me dará mi respeto después de la pelea después de que le de una paliza".

