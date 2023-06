Vianello-Kean en el Undercard de Beterbiev-Smith El atleta olímpico italiano de 2016 Guido “The Gladiator” Vianello (10-1-1, 9 KOs) se enfrentará al atleta olímpico canadiense de 2012 Simon “The Grizzly” Kean (23-1, 22 KOs) en una batalla de peso pesado a 10 asaltos el sábado 8 de agosto en Videotron Center en la ciudad de Quebec, Canadá. Vianello-Kean servirá como coestelar en el enfrentamiento de peso semipesado entre el campeón mundial WBC/WBO/IBF Artur Beterbiev y el contendiente #1 del WBC Callum “Mundo” Smith. Beterbiev-Smith y Vianello-Kean se transmitirán en vivo por ESPN. La cartelera se transmitirá en vivo y exclusivamente en Sky Sports en el Reino Unido e Irlanda. Convención 61 del WBC será en Uzbekistán Conferencia de Prensa de Crawford-Spence Jr Like this: Like Loading...

