Convención 61 del WBC será en Uzbekistán Por.Gabriel F. Cordero La Convención anual 61 del Consejo Mundial de Boxeo en su edición 61, se llevará a cabo del 12 al 17 de noviembre, en Tashkent la capital de Uzbekistán. Tashkent, es la capital de Uzbekistán y es famosa por su gran cantidad de museos y su mezcla de arquitecturas moderna y soviética. Tashkent, que significa "Ciudad de Piedra". Taskent es el principal centro económico y cultural de Uzbekistán. En ella se encuentran las principales empresas transnacionales e instituciones académicas del país. Tashkent es una ciudad situada en la zona este del país, muy cerca de las fronteras con Kazajstán, Kitghistan y Tayikistán. El WBC celebró en un mega evento el pasado 31 de mayo su creación tras 60 años de existencia desde el 14 de febrero de 1963 en Ciudad de México y a la vez el Natalicio 92 de su eterno presidente, Don José Sulaimán Chagnon. Vianello-Kean en el Undercard de Beterbiev-Smith

