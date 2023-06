Top Rank presenta cartelera completa de Estrada-Yudica Top Rank ha anunciado la cartelera completa de ESPN+ del 28 de julio encabezada por la campeona de peso mínimo femenino del WBC y la AMB Seniesa “Super Bad” Estrada (24-0, 9 KOs) contra Leonela Yudica (19-1-3, 1 KO) el viernes , 28 de julio en el Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort en Las Vegas. En la co-estelar de peso ligero junior de 10 asaltos, el invicto Andrés “Savage” Cortés (19-0, 10 KOs) se enfrentará a Xavier Martínez (18-1, 12 KOs). En otra acción, el contendiente de peso ligero junior Abraham “El Súper” Nova (22-1, 15 KOs) se enfrentará al ex campeón mundial Jonathan Romero (35-1, 19 KOs) en un combate a 10 asaltos. El atleta olímpico Rohan “El Rayo” Polanco (9-0, 5 KOs) se enfrenta a César “Rainman” Francis (12-1, 7 KOs) en una pelea de peso welter junior a ocho asaltos. El olímpico estadounidense de 2016 Karlos Balderas (14-1, 12 KOs) se enfrenta a Nahir Albright (15-2, 7 KOs) en una pelea de peso ligero de ocho asaltos y el ex destacado aficionado Charlie Sheehy (6-0, 4 KOs) verá acción en un combate de peso ligero de seis asaltos, y Subaru Murata (4-0, 4 KO) regresa en una batalla de peso pluma junior de seis asaltos. Prograis es un gran favorito para retener su título WBC Convención 61 del WBC será en Uzbekistán Like this: Like Loading...

