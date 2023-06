Prograis es un gran favorito para retener su título WBC El campeón superligero del WBC, Regis “Rougarou” Prograis (28-1, 24 KOs) es un gran favorito 16:1 para defender con éxito su cinturón verde contra Danielito Zorrilla (17-1, 13 KOs) en el Smoothie King Center de Nueva Orleans el Sábado por la noche, en vivo en todo el mundo en DAZN. “No es difícil concentrarse porque cuando peleas con alguien, la gente dice que es menor que tú. Esas son las peleas peligrosas y las duras, ya que no sabes lo que tienen y necesitas actuar contra ellos”, dijo Prograis. “La gente logra sorpresas. No estoy mirando más allá de él, pero tienes en mente que hay peleas masivas por ahí, pero sé que no llegaré a ellas a menos que me ocupe de mis asuntos el sábado. Entonces, hasta entonces, no pienso en nadie más porque es posible que no llegues allí. “Ya tengo presión porque estoy peleando en casa en Nueva Orleans, mi gente viene a verme. Y sí, Teo ha hecho lo suyo contra Josh, así que sigo sintiendo que soy el mejor en las 140 libras, pero Teo merece su crédito, y se lo doy. Entonces, debo salir y lucir genial y demostrar que soy el mejor, y luego podremos pelear para que no haya dudas. “No puedes controlar lo que la gente piensa. Algunos pueden decir que soy el mejor, algunos ahora dirán Teo, Subriel Matias, algunos incluso podrían decir Rolly. Sigo sintiendo que soy el mejor; me pusiste con Rolly, le gané. Ponme con Teo, le gané. Ponme con Matías, le gané. No podemos probar eso hasta que peleemos, pero así es como me siento, y la única forma de probarlo es peleando entre nosotros”. Spence y Crawford concluyen gira de prensa en New York Top Rank presenta cartelera completa de Estrada-Yudica Like this: Like Loading...

