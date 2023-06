Spence y Crawford concluyen gira de prensa en New York Los campeones de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford concluyeron su gira de prensa de dos días en la ciudad de Nueva York el miércoles para promocionar su choque de PPV por el título indiscutible el 29 de julio en T-Mobile Arena en Las Vegas. Su conferencia de prensa se transmitió en vivo en dos pantallas de video LED gigantes al aire libre en vallas publicitarias con vista a Times Square en Midtown Manhattan. Errol Spence: “Soy el (pez) más grande. No me atrapará sin una maldita caña de pescar. Será mejor que venga con un submarino. Soy el tiburón más grande. No atraparás a Moby Dick con una caña de pescar”. Terence Crawford: “Filete de pescado. Me gusta ir a pescar. Todo el mundo sabe que ese es mi hobby. Todos han sido atrapados antes. Hasta el último de ellos. Tengo un anzuelo lo suficientemente grande para Errol. De hecho, ya lo atrapamos y lo estamos atrapando ahora mismo”. Resultados desde Florida Prograis es un gran favorito para retener su título WBC Like this: Like Loading...

