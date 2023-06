Resultados desde Florida En una pelea entre pesos gallo, Saúl “La Bestia” Sánchez (19-2, 12 KOs) venció con un brutal nocaut en el sexto asalto sobre Franklin González (25-3, 25 KOs) el miércoles por la noche en el Whitesands Events Center en Plant en Florida. Sánchez presionó la acción, mientras que González mostró buenas habilidades y boxeo. Ambos intercambiaron golpes que aterrizaron fuertemente en sus cuerpos. Sánchez se abrió paso con una caída en el cuarto round proveniente de un golpe al cuerpo. Sánchez derribó a González tres veces más con golpes al cuerpo en el sexto round para terminarlo. El tiempo era 2:03. El peso ligero Jonhatan Cardoso (16-1, 15 KOs) destruyó al prodigio de 19 años de edad Oscar Alvarez Jr. (9-1, 7 KOs), previamente invicto, quien supuestamente tuvo 677 peleas amateur. A Cardoso se le atribuyó una caída en la primera ronda cuando condujo al alargado Álvarez de 6’3 contra las cuerdas. Cardoso continuó golpeando y derribando a Álvarez con docenas de tiros limpios y finalmente consiguió la detención del árbitro a las 1:56 del tercero. Spence y Crawford concluyen gira de prensa en New York Like this: Like Loading...

