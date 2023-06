Presentan cartelera de Ortiz-Stanionis La cartelera secundaria transmitida por DAZN se finalizó para el choque del 8 de julio entre el artista invicto del nocaut Vergil Ortiz, Jr. (19-0, 19 KOs) y el campeón de peso welter regular de la AMB Eimantas Stanionis (14-0, 9 KOs) que tendrá lugar en el AT&T Centro en San Antonio, Texas. En el papel de apoyo principal, el invicto peso ligero Floyd “Kid Austin” Schofield (14-0, 11 KOs) se enfrentará a Haskell “Hackman” Rhodes (28-4-1, 13 KOs) en diez asaltos. También están disponibles la campeona de peso mosca femenino WBA/WBC Marlen Esparza (13-1, 1 KO) contra la gobernante de la WBO Gabriela Alaniz (14-0, 6 KOs) en una pelea de unificación de diez asaltos, y el peso ligero Joseph “JoJo” Díaz (32- 4-1, 15 KOs) contra TBA. Otros combates:

Eric Tudor vs. Reggie Harris, Jr. (peso súper welter)

Tristan Kalkreuth vs. Jaime Solorio (peso crucero)

Darius "DFG" Fulghum vs. Ricardo Medina (peso semipesado) Conferencia de prensa final Prograis-Zorrilla Resultados desde Florida

