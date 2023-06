Conferencia de prensa final Prograis-Zorrilla El campeón superligero del WBC, Regis Prograis, y el retador Danielito Zorrilla posan después de la conferencia de prensa final de la tarjeta Matchroom Boxing que se llevará a cabo el sábado en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana. DAZN transmitirá. Prograis ha insistido en que todo su enfoque está en Zorrilla, pero también tiene en mente a Teófimo López. “Quería que Josh ganara para poder pelear con él nuevamente, pero ahora solo tengo que pelear con Teofimo”, dijo Prograis. “Sé que está diciendo que está retirado, pero espero que no lo esté. Creo que sería una gran pelea y debemos hacerlo. “Había un video en 2018 con Teo y su papá, y su papá decía ‘tú y mi hijo van a pelear algún día, y vas a ser rico’. Entonces, lo llamó hace mucho tiempo y sigue siendo cierto hasta el día de hoy, más que nunca ahora. “Teo peleó en mi cartelera en Nueva Orleans en 2018, solo debemos conseguir esa pelea. No voy a quitarle los ojos a Zorrilla, pero si puedo obtener la victoria y espero que Teo no se retire, podemos seguir adelante. “Siempre pensé que Teo es un gran peleador. Cuando se sentó 135, pensé que era el mejor de todos. Es explosivo, tiene poder, puede boxear. Entonces, nunca miraría más allá de un luchador de su calibre, pero sigo creyendo que lo golpeo. “Creo que está frustrado. No creo que se vaya a jubilar. Si peleara conmigo, probablemente obtendría diez veces más de lo que obtuvo por la pelea de Taylor. Hay demasiadas peleas importantes para él. Está pasando por algunas cosas, puede pelear con seguridad, pero hay algunas cosas que le suceden fuera del ring. Si solo ganó $ 1 millón para pelear contra el ex campeón indiscutible, no tiene sentido, pero no se irá: le gusta el dinero, a su papá le gusta el dinero, así es como se sintió de inmediato, no puedes irte. después de la pelea más grande de su vida. “Está entre Teo y Subriel Matías quién sería la pelea más difícil, no es Rolly Romero. No sé si Teo podría hacer frente a lo que le doy, aunque lo hizo con Josh, aunque siento que soy un golpeador más grande y afilado que Josh. Matías es duro, pero ha sido lastimado antes y por un tipo menor que yo. Entonces, no sé si él podría enfrentarme a mí tampoco, pero espero poder pelear con al menos uno de ellos. “Siempre quise pelear contra Jack Catterall. Quiero que López pelee más, ya que acaba de vencer a Josh y tiene el cinturón. Pero siempre quise enfrentar a Jack, así que veremos qué pasa. Necesito pasar a Zorrilla el sábado y después de eso, hablaré con Eddie y veremos qué sigue. “Fue bueno para el boxeo, dos peleadores que necesitaban esa victoria, ambos venían de actuaciones que significaban que necesitaban ganar. No voy a mentir, dudé de Teo, pensé que iba a perder, pero Teo simplemente salió e hizo lo suyo. Me quito el sombrero ante él y lo felicito por su victoria. No diría que Josh está acabado, no sé si le dispararon, aunque no se veía bien y Teo tenía todas las respuestas para él. “Josh simplemente no podía golpearlo a menudo con grandes golpes, e incluso cuando lo golpeó con algunas manos izquierdas y ganchos, no tuvo ningún efecto en Teo. Josh no podía tocar demasiado a Teo porque estaba siendo astuto, e incluso cuando lo hacía, no pasaba nada ni funcionaba para Josh. Alrededor de la cuarta ronda, creo que lo tenía nivelado, pero después de eso, Teo se metió en su ritmo y se hizo cargo. “Me sorprendió que Teo pudiera sacudir a Josh en las últimas rondas y, sinceramente, hizo que Josh pareciera normal, realmente lo hizo. No sé si fue por Teo o por Josh, si le dispararon, no sé. No parecía un ex campeón indiscutible allí”. Presentan cartelera de Ortiz-Stanionis Like this: Like Loading...

