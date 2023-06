ProBox TV el 26 de julio desde Kissimmee, Florida ProBox TV viajará por la I4 hasta el Kissimmee Civic Center en Kissimmee, Florida, el miércoles 26 de julio para una clásica batalla entre Puerto Rico y México. El súper pluma puertorriqueño Orlando “Capu” González (20-2, 12 KOs) se enfrenta al mexicano Ramiro “Demon” Cesena (16-1-1, 13 KOs) en un combate a diez asaltos en el evento principal. Teófimo López renuncia al título de la OMB Conferencia de prensa final Prograis-Zorrilla Like this: Like Loading...

