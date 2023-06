Teófimo López renuncia al título de la OMB El presidente de la OMB, Paco Valcárcel, ha confirmado que Teofimo López ha renunciado al campeonato mundial de peso welter junior de la OMB que ganó contra Josh Taylor el pasado sábado. “Justo ahora @TeofimoLopez me está enviando un mensaje de texto que renunció a su título de peso welter jr”, tuiteó Valcárcel. “Deberíamos respetar su decisión… si regresa, las puertas de la OMB siempre estarán abiertas para él”. López, de 25 años, anunció sorprendentemente su retiro esta semana. Dennis-Villa por título interino welter de la FIB el 8 de Julio ProBox TV el 26 de julio desde Kissimmee, Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.